В Скопинском районе загорелся дом

В четверг, 3 января, в селе Лопатино Скопинского района загорелся жилой деревянный дом. Об этом
Пожарных вызвали в 14:39. На место выезжали 13 человек на четырех машинах.
Огонь повредил крышу.
Пострадавших нет.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 3 января, в селе Лопатино Скопинского района загорелся жилой деревянный дом. Об этом
Пожарных вызвали в 14:39. На место выезжали 13 человек на четырех машинах.
Огонь повредил крышу.
Пострадавших нет.
© RZN.info
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