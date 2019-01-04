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9:03, 4 января 2019 1 750
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В Скопинском районе загорелся дом

В Скопинском районе загорелся дом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 3 января, в селе Лопатино Скопинского района загорелся жилой деревянный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 14:39. На место выезжали 13 человек на четырех машинах.

Огонь повредил крышу.

Пострадавших нет.


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