Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани

Пострадавшую при столкновении машины скорой с Hyundai Creta в Шилове фельдшера бесплатно прооперируют. Об этом сообщили в рязанском минздраве.
Утром в пятницу, 4 января, женщину доставили в Областную клиническую больницу. У нее диагностировали сочетанную травму и переломы, а также ушибы.
«Большинство из этих повреждений лечатся консервативно. Самые серьезные мероприятия, которые врачи проведут, чтобы помочь пострадавшей, — это остеосинтез бедренной кости, — пояснили в минздраве. — Операция, при которой врачи соединяют костные осколки с помощью специальной конструкции».
В ведомстве подчеркнули, что лечение фельдшера пройдет за счет средств обязательного медицинского страхования. Специального сбора для этого не требовалось.
Как отметил заведующий травматологическим отделением ОКБ Анатолий Тюрчин, после этой операции пациенты «сразу же начинают вставать и ходить».
Напомним, авария
Ранее родственница пострадавшей рассказывала о
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