Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:17, 4 января 2019 2 612
 0    0

Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 2

Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани

Пострадавшую при столкновении машины скорой с Hyundai Creta в Шилове фельдшера бесплатно прооперируют. Об этом сообщили в рязанском минздраве.

Утром в пятницу, 4 января, женщину доставили в Областную клиническую больницу. У нее диагностировали сочетанную травму и переломы, а также ушибы.

«Большинство из этих повреждений лечатся консервативно. Самые серьезные мероприятия, которые врачи проведут, чтобы помочь пострадавшей, — это остеосинтез бедренной кости, — пояснили в минздраве. — Операция, при которой врачи соединяют костные осколки с помощью специальной конструкции».

В ведомстве подчеркнули, что лечение фельдшера пройдет за счет средств обязательного медицинского страхования. Специального сбора для этого не требовалось.

Как отметил заведующий травматологическим отделением ОКБ Анатолий Тюрчин, после этой операции пациенты «сразу же начинают вставать и ходить».

Напомним, авария произошла вечером 30 декабря в Шилове на участке между заправкой ТНК и магазином «Пятерочка».

Ранее родственница пострадавшей рассказывала о сборе денег на лечение.

Фото со страницы Ирины Масловой


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:17, 4 января 2019
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 2
12:08, 4 января 2019
В Приокском мужчина напал на подростка и сломал ему нос
11:18, 4 января 2019
Пьяный житель Новомичуринска угрожал убить жену отверткой
10:32, 4 января 2019
В Пронском районе «Опель» врезался в «Хендэ», пострадали двое
10:22, 4 января 2019
В Песочне на «зебре» сбили 16-летнюю девушку 4
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 212
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 28 922
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 24 572
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 22 010
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
10:06, 1 января 2019 21 149
Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото 1
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум