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15:23, 4 января 2019 2 312
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Афиша RZN.info на 5 января

Афиша RZN.info на 5 января

Фото: Pixabay.com

Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях в новогодние каникулы. В субботу, 5 января, в концертном зале Рязанской филармонии будет очередной концерт из цикла «Воскресные сказки для всей семьи», где зрители услышат сказку «Двенадцать месяцев». Вечером там же выступит прославленный джазовый коллектив — Оркестр имени Олега Лундстрема.

В клубе Old Fashion пройдет мини-фестиваль «Новый 2007 год» с лучшими альтернативными хитами прошлого десятилетия. В кафе-клубе «Старый парк» выступит автор-исполнитель Виктор Третьяков.

В клубе Deep пройдет вечеринка «Поколение хитов», на которой резиденты клуба вспомнят последние хиты десятилетия — период с 2008 по 2018 год.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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