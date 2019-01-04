Афиша RZN.info на 5 января

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Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях в новогодние каникулы. В субботу, 5 января, в концертном зале Рязанской филармонии будет очередной концерт из цикла «Воскресные сказки для всей семьи», где зрители услышат сказку «Двенадцать месяцев». Вечером там же выступит прославленный джазовый коллектив — Оркестр имени Олега Лундстрема.
В клубе Old Fashion пройдет мини-фестиваль «Новый 2007 год» с лучшими альтернативными хитами прошлого десятилетия. В кафе-клубе «Старый парк» выступит автор-исполнитель Виктор Третьяков.
В клубе Deep пройдет вечеринка «Поколение хитов», на которой резиденты клуба вспомнят последние хиты десятилетия — период с 2008 по 2018 год.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».