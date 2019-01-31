Жилой комплекс «Маргелов» стал частью группы компаний «ЕДИНСТВО»

Рязанская строительная компания «ЕДИНСТВО» в 2019 году планирует расширить пакет предложений и вывести на рынок новые жилые комплексы. С марта этого года в состав группы компаний войдет ООО «Деловой союз», известный в городе как жилой комплекс «Маргелов».

«Мы на рынке недвижимости уже более 12 лет и прошли уже через целый ряд изменений в законодательной базе, тенденций и правил строительства и продолжаем удерживать лидерские позиции в Рязанской области. Переход застройщика ООО „Деловой Союз“ в состав группы компаний никак не изменит процесс покупки и бронирования жилья. Все заключенные сделки будут вестись специалистами отдела продаж в штатном режиме», — отметил гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

Он также добавил, что в связи с активно меняющимися требованиями в законодательстве в сфере долевого строительства группа компаний тщательно готовится к изменениям и новшествам.

«Мы стремимся, чтобы каждый наш объект максимально отвечал новым требованиям законодательства, поэтому некоторые объекты готовим к проектному финансированию по эскроу-счетам, в других случаях корректируем сроки строительства и это лишь меры по эффективности строительства. Принятые в конце 2018-го года поправки в федеральный закон „Об участии в долевом строительстве…“ повлияли на деятельность строительного комплекса. Поэтому консолидация двух заметных рязанских компаний позволит реализовывать квартиры по новым, совершенно безопасным схемам», — рассказал Антон Воробьев.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в топ-25 крупнейших застройщиков страны по объемам строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

По данным ЕРЗ (Единого реестра застройщиков) на 1 января 2019 года, ГК «ЕДИНСТВО» занимает 19-е место среди крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья. За 2018 год в эксплуатацию ввели 176 994 квадратных метров.

Напомним, в 2017 году группа компаний занимала 30 место в этом рейтинге. Поднявшись на 11 позиций в топе, «ЕДИНСТВО» стала одной из четырех региональных компаний в двадцатке строительных организаций по ЦФО.