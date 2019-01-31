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15:43, 31 января 2019 175
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В Рязанской области мужчина украл бензопилу и заявил в полицию о пропаже

В Рязанской области мужчина украл бензопилу и заявил в полицию о пропаже

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области полицейские раскрыли «уловку» 38-летнего местного жителя, который похитил бензопилу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель поселка Ермишь, который сообщил, что накануне из террасы его дома пропала бензопила. Он сказал, что злоумышленник незаметно проник в жилище через незапертую дверь.

Оперативники выехали на место и, опросив пострадавшего, выяснили, что пропавший инструмент он взял у родственников.

Стражи порядка не нашли свидетелей, но выявили жителя поселка, который накануне приобрел эту пилу.

«Причем, продавать инструмент к нему пришел недавний заявитель о краже», — отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что похититель сделал ложный донос, он пытался оправдаться перед родственниками за пропажу бензопилы.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ.


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