В Рязанской области мужчина украл бензопилу и заявил в полицию о пропаже

В Рязанской области полицейские раскрыли «уловку» 38-летнего местного жителя, который похитил бензопилу. Об этом сообщила
В полицию обратился житель поселка Ермишь, который сообщил, что накануне из террасы его дома пропала бензопила. Он сказал, что злоумышленник незаметно проник в жилище через незапертую дверь.
Оперативники выехали на место и, опросив пострадавшего, выяснили, что пропавший инструмент он взял у родственников.
Стражи порядка не нашли свидетелей, но выявили жителя поселка, который накануне приобрел эту пилу.
«Причем, продавать инструмент к нему пришел недавний заявитель о краже», — отметили в пресс-службе.
Выяснилось, что похититель сделал ложный донос, он пытался оправдаться перед родственниками за пропажу бензопилы.
В отношении преступника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ.