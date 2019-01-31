В «Рязаньэнерго» напомнили порядок присоединения к электрическим сетям

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнил жителям Рязанской области порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети.
Для получения консультации или подачи заявки можно обратиться в Центр обслуживания потребителей (ЦОП), расположенный по адресу: улица МОГЭС, дом 12, телефон
Кроме того, можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на
Аналогичные возможности предоставляет
«Специалисты „Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Сотрудники филиала ведут работу по информированию потребителей о реализации мероприятий „дорожной карты“ „Повышение доступности энергетической инфраструктуры“, процедуре и порядке технологического присоединения», — рассказали в пресс-службе филиала.