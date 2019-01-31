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16:47, 31 января 2019 253

В «Рязаньэнерго» напомнили порядок присоединения к электрическим сетям

В «Рязаньэнерго» напомнили порядок присоединения к электрическим сетям

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнил жителям Рязанской области порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети.

Для получения консультации или подачи заявки можно обратиться в Центр обслуживания потребителей (ЦОП), расположенный по адресу: улица МОГЭС, дом 12, телефон 8 (4912) 20-42-22, а также во все районы электрических сетей предприятия.

Кроме того, можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте МРСК Центра и Приволжья. Эти сервисы позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора в онлайн-режиме.

Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети». Здесь также размещена информация о процедуре и местах потенциального присоединения с возможностью рассчитывать стоимость услуг.

«Специалисты „Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Сотрудники филиала ведут работу по информированию потребителей о реализации мероприятий „дорожной карты“ „Повышение доступности энергетической инфраструктуры“, процедуре и порядке технологического присоединения», — рассказали в пресс-службе филиала.


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