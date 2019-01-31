В Сибири началась вторая волна «минирований». Фото

В Омске и Новосибирске второй раз за неделю эвакуируют школы, больницы и административные здания. В заведения поступили письма с угрозами взрыва,
В Омске людей выводят из школ, больниц, в Новосибирске также «заминировали» мэрию, пишет «
Пользователи соцсетей активно выклыдвают фото и видео с мест эвакуаций.
Первая волна «минирований»
Напомним, в среду, 30 января, в Рязани массово эвакуировали школы и
Эвакуация также прошла в бизнес-центре «Европа», «Барсе» на Михайловском шоссе, вокзале «Рязань-2». Редакция RZN.Info
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