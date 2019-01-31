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9:31, 31 января 2019 317
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В Сибири началась вторая волна «минирований». Фото 1

В Сибири началась вторая волна «минирований». Фото

В Омске и Новосибирске второй раз за неделю эвакуируют школы, больницы и административные здания. В заведения поступили письма с угрозами взрыва, сообщил «Омск-информ».

В Омске людей выводят из школ, больниц, в Новосибирске также «заминировали» мэрию, пишет «Новосибирск онлайн».

Пользователи соцсетей активно выклыдвают фото и видео с мест эвакуаций.

Первая волна «минирований» прокатилась по крупным городам Сибири в начале недели.

Напомним, в среду, 30 января, в Рязани массово эвакуировали школы и торговые центры.

Эвакуация также прошла в бизнес-центре «Европа», «Барсе» на Михайловском шоссе, вокзале «Рязань-2». Редакция RZN.Info вела текстовую трансляцию.

Фото «Новосибирск онлайн»


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