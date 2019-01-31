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11:31, 31 января 2019 1 550
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Социальные выплаты и переход на «цифру». Что изменится в жизни россиян с февраля

Социальные выплаты и переход на «цифру». Что изменится в жизни россиян с февраля

Фото: Pixabay.com

В последнем месяце зимы 2019 года правительство России традиционно проиндексирует большинство социальных выплат, средства на которые выделяются из федерального бюджета, а также детские пособия, которые выплачивает работодатель.

Кроме того, в стране начнется первый этап перехода на цифровое телевещание, который затронет семь российских регионов, в том числе и Рязань. Об этом в своем обзоре новшеств пишут «Известия».

По данным источника, соцвыплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 4,3%. На эти цели потратят дополнительно 25 миллиардов рублей. Отмечается, что финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 миллионов граждан.

Речь идет о средствах, которые выплачиваются ежемесячно за счет средств федерального бюджета. Сюда, в частности, относятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным званиями Героев Советского Союза и Героев России, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам фашизма, тем, кто пострадал от воздействия радиации, а также выплаты инвалидам — в том числе на содержание собак-поводырей.

Все выплаты и пенсии пенсионерам МВД, Минобороны и других силовых структур с 1 февраля 2019 года начнут начислять на карты «Мир».

Также вырастут детские пособия. К ним в том числе относится пособие по беременности и по уходу за ребенком, единовременная выплата, которая полагается при рождении ребенка, а также пособия детям военнослужащих (в том числе и в случае потери кормильца).

В этом году коэффициент повышения пособий составит 1,034.

Единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении ребенка увеличится с 16,7 тысяч рублей до 17,3 тысяч рублей.

Пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, вырастет с 628,4 до 649,8 рубля, минимальное пособие по уходу за вторым и самым младшим ребенком — с 6,2 до 6,4 тысяч рублей.

Пособие на ребенка, который был усыновлен, взят под опеку или на попечение, вырастет с 16,7 тысяч рублей до 17,4 тысяч рублей, а пособие на ребенка-инвалида увеличится до 133,5 тысяч рублей. Эту же сумму будут выплачивать на детей в возрасте от семи лет или нескольких детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами ребенка, переданного на воспитание в семью.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу составит 26,1 тысяч рублей вместо 24,5 тысяч рублей.

Беременные жены военнослужащих, которые проходят службу по призыву, смогут получить 27,6 тысяч рублей вместо 26,5 тысяч рублей; те, кто воспитывает ребенка, пока супруг проходит службу по призыву, — 11,8 тысяч рублей вместо 11,3 тысяч рублей. А пособие на ребенка военнослужащего, которое выплачивают в случае потери кормильца, — 2,3 тысяч рублей вместо 2,2 тысяч рублей.

Кроме вышеуказанных нововведений, в феврале в России начнется постепенный переход на цифровой формат телевещания.

Напомним, 11 февраля одновременно отключат аналоговое вещание федеральных телеканалов Рязанская, Магаданская, Пензенская, Тульская, Ярославская и Ульяновская области, а также Чеченская Республика. Отметим, рязанцы могут купить приставки для телевизоров в магазинах. Подключить их помогут волонтеры.


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