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19:30, 31 января 2019 274
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Рязанское МЧС снова выпустило метеопредупреждение

Рязанское МЧС снова выпустило метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

Рязанцев предупредили о сильном гололеде. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что погодные явления сохранятся ночью и днем 1 февраля.

В в отдельных районах ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.


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