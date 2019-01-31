Рязанское МЧС снова выпустило метеопредупреждение

Рязанцев предупредили о сильном гололеде. Метеопредупреждение опубликовали на
Отмечается, что погодные явления сохранятся ночью и днем 1 февраля.
В в отдельных районах ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
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Фото: Pixabay.com
Рязанцев предупредили о сильном гололеде. Метеопредупреждение опубликовали на
Отмечается, что погодные явления сохранятся ночью и днем 1 февраля.
В в отдельных районах ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
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