Рязанский таксист украл у пьяного клиента телефон и банковские карты

В Рязани задержали таксиста, который обокрал пьяного клиента. Об этом сообщила
В полицию обратился 33-летний рязанец, который рассказал, что пару дней назад заметил пропажу мобильника и банковских карт.
Рязанец помнил, что после вечеринки друзья отправили его домой на такси. В машине он немного задремал, но у подъезда его разбудил водитель. Поначалу он думал, что потерял мобильник дома, но «поиски ничего не дали».
Оперативники опросили приятелей рязанца и узнали обстоятельства вызова такси.
«Теперь установить личность водителя было делом техники, ведь все информационные услуги по получению заказов на поездки, которыми пользуются водители такси, фиксируются», — рассказали полицейские.
Вскоре стражи порядка разыскали 23-летнего жителя Рязани, который подвозил потерпевшего. Поначалу он отнекивался и отрицал свою причастность к хищению, но после того, как у него обнаружили похищенный телефон, мужчина «перестал юлить». Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.