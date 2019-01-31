Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Израилем

В четверг, 31 января, Николая Любимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Гарри Кореном. Стороны подписали соглашение о взаимодействии между региональной корпорацией развития и Израильско-Российским деловым советом, сообщил
Губернатор назвал соглашение значимым шагом в развитии деловых отношений между Рязанской областью и Израилем. Корпорация развития будет работать как проводник интересов партнеров, которые захотят прийти в регион.
«Я думаю, это новая отправная точка для дальнейшего конструктивного сотрудничества, для конкретной работы. Контакты, когда люди непосредственно общаются между собой, очень эффективны, способствуют тому, чтобы рязанцы нашли деловых партнеров в Израиле, а израильские предприниматели — у нас», — сказал Николай Любимов.
По его словам, хороший эффект дает взаимодействие в сфере АПК, приборостроения, медицины.
«Очень интересны также предложения по фармацевтике и it-технологиям, работа по водоотведению, ряд других направлений», — отметил глава региона.
По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в России Гарри Корена, встреча с Рязанской делегацией прошла продуктивно.
Он выразил благодарность Любимову за постоянную готовность к сотрудничеству.
«Сотрудничество с регионами позволяет эффективно развивать экономические отношения между нашими странами и открывает большие возможности для культурного обмена. Мы всегда рады видеть российских артистов и художников в Израиле. Большое количество туристов из России ежегодно приезжают в нашу страну. Израиль всегда открыт для жителей Рязанской области», — сказал Гарри Корен.
Фото правительства Рязанской области