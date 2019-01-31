Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:45, 31 января 2019 113
 0    0

Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Израилем

Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Израилем

В четверг, 31 января, Николая Любимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Гарри Кореном. Стороны подписали соглашение о взаимодействии между региональной корпорацией развития и Израильско-Российским деловым советом, сообщил сайт правительства.

Губернатор назвал соглашение значимым шагом в развитии деловых отношений между Рязанской областью и Израилем. Корпорация развития будет работать как проводник интересов партнеров, которые захотят прийти в регион.

«Я думаю, это новая отправная точка для дальнейшего конструктивного сотрудничества, для конкретной работы. Контакты, когда люди непосредственно общаются между собой, очень эффективны, способствуют тому, чтобы рязанцы нашли деловых партнеров в Израиле, а израильские предприниматели — у нас», — сказал Николай Любимов.

По его словам, хороший эффект дает взаимодействие в сфере АПК, приборостроения, медицины.

«Очень интересны также предложения по фармацевтике и it-технологиям, работа по водоотведению, ряд других направлений», — отметил глава региона.

По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в России Гарри Корена, встреча с Рязанской делегацией прошла продуктивно.

Он выразил благодарность Любимову за постоянную готовность к сотрудничеству.

«Сотрудничество с регионами позволяет эффективно развивать экономические отношения между нашими странами и открывает большие возможности для культурного обмена. Мы всегда рады видеть российских артистов и художников в Израиле. Большое количество туристов из России ежегодно приезжают в нашу страну. Израиль всегда открыт для жителей Рязанской области», — сказал Гарри Корен.

Фото правительства Рязанской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
18:45, 31 января 2019
Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Израилем
18:28, 31 января 2019
В резиденции задержанного сенатора Карачаево-Черкесии прошли обыски. Видео
13:39, 31 января 2019
Любимов поручил незамедлительно очистить ото льда дороги и тротуары
18:41, 30 января 2019
Фомин раскритиковал новый проект о штрафах на платных парковках 7
16:40, 30 января 2019
Сенатору Карачаево-Черкесии предъявили обвинения по трем статьям
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Врач рассказала о болезнях глаз, которые «мешают счастливому детству», а также о мерах их профилактики.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 54 562
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 40 606
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 39 211
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 36 139
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 454
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум