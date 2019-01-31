Рязанка с психическим расстройством лишилась двух детей

Жительницу деревни Слободка ограничили в родительских правах в отношении двух детей 2013 и 2018 годов рождения. Ее признали виновной по статье 156 УК РФ, сообщило издательство «
По словам помощника прокурора, в начале 2018 года тревогу забили врач-педиатр и медсестра, приходившие к новорожденному малышу. Медики заметили, что дети живут в антисанитарных условиях.
«У них не было чистой одежды, обуви и игрушек, старший мальчик отстает в развитии, не разговаривает и не посещает детский сад, а младшего некоторое время попросту не кормят и не меняют ему пеленки. Кроме того, оба ребенка нуждались в лечении, однако врачам их никто не показывал», — отметил источник.
Органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних приняли решение об изъятии детей у матери, ограничении ее в родительских правах и возбуждении уголовного дела из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Женщина прошла экспертизу, которая диагностировала психическое расстройство.
Отмечается, что рязанка жила вместе со своей матерью, вменяемой и дееспособной, которая «не интересовалась состоянием внуков».
Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.
На данный момент дети живут в спецучреждениях. Оба носят фамилию матери, об их отцах ничего не известно.