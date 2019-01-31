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12:48, 31 января 2019 549
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Рязанка с психическим расстройством лишилась двух детей

Рязанка с психическим расстройством лишилась двух детей

Фото: Pixabay.com

Жительницу деревни Слободка ограничили в родительских правах в отношении двух детей 2013 и 2018 годов рождения. Ее признали виновной по статье 156 УК РФ, сообщило издательство «Пресса».

По словам помощника прокурора, в начале 2018 года тревогу забили врач-педиатр и медсестра, приходившие к новорожденному малышу. Медики заметили, что дети живут в антисанитарных условиях.

«У них не было чистой одежды, обуви и игрушек, старший мальчик отстает в развитии, не разговаривает и не посещает детский сад, а младшего некоторое время попросту не кормят и не меняют ему пеленки. Кроме того, оба ребенка нуждались в лечении, однако врачам их никто не показывал», — отметил источник.

Органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних приняли решение об изъятии детей у матери, ограничении ее в родительских правах и возбуждении уголовного дела из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Женщина прошла экспертизу, которая диагностировала психическое расстройство.

Отмечается, что рязанка жила вместе со своей матерью, вменяемой и дееспособной, которая «не интересовалась состоянием внуков».

Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

На данный момент дети живут в спецучреждениях. Оба носят фамилию матери, об их отцах ничего не известно.


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