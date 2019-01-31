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13:48, 31 января 2019 119
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Рязанка предстанет перед судом за убийство жены своего собутыльника

Рязанка предстанет перед судом за убийство жены своего собутыльника

В Рязани перед судом предстанет 33-летняя женщина, которую уже привлекали к уголовной ответственности. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что 26 ноября 2018 года подозреваемая находилась в квартире одного из домов по улице Интернациональной, где выпивала вместе с двумя мужчинами и еще одной женщиной.

Когда домой вернулась жена хозяина квартиры, она начала выгонять гостей. Тогда подозреваемая взяла нож и ударила женщину в грудь. Пострадавшая скончалась на месте.

Рязанку задержали, в отношение нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, которое передали в суд.


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2 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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