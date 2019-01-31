Рязанка предстанет перед судом за убийство жены своего собутыльника

В Рязани перед судом предстанет 33-летняя женщина, которую уже привлекали к уголовной ответственности. Об этом сообщил
Известно, что 26 ноября 2018 года подозреваемая находилась в квартире одного из домов по улице Интернациональной, где выпивала вместе с двумя мужчинами и еще одной женщиной.
Когда домой вернулась жена хозяина квартиры, она начала выгонять гостей. Тогда подозреваемая взяла нож и ударила женщину в грудь. Пострадавшая
Рязанку задержали, в отношение нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, которое передали в суд.