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9:01, 31 января 2019 319
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Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг

Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг

С 31 января россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Он будет учитывать наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории, передает РИА «Новости».

Вместе с отчетом бюро кредитных историй будет выдавать заемщику индивидуальный рейтинг в баллах.

Уровень кредитного риска будет ниже, если заемщик наберет большее количество баллов.

Также россияне смогут два раза бесплатно получить кредитный отчет — в бумажной и электронной формах. Запросить кредитный отчет можно будет через дистанционные каналы: через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).


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