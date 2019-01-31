Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг

С 31 января россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Он будет учитывать наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории, передает РИА «
Вместе с отчетом бюро кредитных историй будет выдавать заемщику индивидуальный рейтинг в баллах.
Уровень кредитного риска будет ниже, если заемщик наберет большее количество баллов.
Также россияне смогут два раза бесплатно получить кредитный отчет — в бумажной и электронной формах. Запросить кредитный отчет можно будет через дистанционные каналы: через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).