Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев на званый ужин, который пройдет 1 февраля. Начало вечера в 19:00.
Блюда для гостей приготовит команда поваров во главе с брэнд-шефом Аленой Нефедовой.
В этот вечер посетителям ресторана предложат:
- оленину\стерлядь;
- легкий салат с хурмой и фермерским сыром;
- цыпленка на сене с гарниром из пшеницы;
- телятину томленую в печи с зеленой гречкой;
- гурьевскую кашу;
- хлеб\фермерское масло с четверговой солью;
- напитки к каждому блюду (настойки, крымские вина, узвар).
Стоимость участия в званом ужине 1900 рублей. Заказ столов по телефону
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