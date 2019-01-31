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10:56, 31 января 2019 188

Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев на званый ужин

Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев на званый ужин

Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев на званый ужин, который пройдет 1 февраля. Начало вечера в 19:00.

Блюда для гостей приготовит команда поваров во главе с брэнд-шефом Аленой Нефедовой.

В этот вечер посетителям ресторана предложат:

  • оленину\стерлядь;
  • легкий салат с хурмой и фермерским сыром;
  • цыпленка на сене с гарниром из пшеницы;
  • телятину томленую в печи с зеленой гречкой;
  • гурьевскую кашу;
  • хлеб\фермерское масло с четверговой солью;
  • напитки к каждому блюду (настойки, крымские вина, узвар).

Стоимость участия в званом ужине 1900 рублей. Заказ столов по телефону +7 (930) 882-22-02, +7 (930) 882-22-02. Кроме того, два пригласительных можно выиграть в Instagram.

Ресторан «Старгород» находится по адресу: улица Мюнстерская, 2.


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