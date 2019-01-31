Представители РГАТУ встретились с родителями и старшеклассниками Рыбновского района

Во вторник, 29 января, представители Рязанского агротехнологического университета имени Костычева и железнодорожного колледжа встретились с родителями и учениками 9-11 классов школ Рыбновского района.
Ректор РГАТУ Николай Бышов рассказал о перспективах аграрного образования, достижениях и динамике развития вуза.
Он отметил, что специалистов готовят на основе современной материально-технической базы, все иногородние студенты могут проживать в общежитиях, а в свободное от учебы время заниматься творчеством в студенческом дворце культуры.
На сегодняшний день в университете обучаются по программам СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры.
Старшеклассникам и их родителям рассказали о конкретных направлениях подготовки и специальностях, условиях и правилах приема в 2019 году, количестве бюджетных мест, размере стипендии.