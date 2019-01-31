На территории рязанского десантного училища нашли безногий скелет

На территории рязанского училища ВДВ нашли безногий скелет. Об этом сообщила группа «
Скелет нашли по оголенным костям, торчавшим из стенки котлована.
Археологи раскопали могильную яму, расчистили останки от грунта и сохранили кости для антропологической экспертизы.
В лаборатории археологам пояснили, что берцовые кости и ступни, скорее всего, отвезли на свалку в 2017 году. Тогда на свалку вывезли более сотни могил 200-300-летнего приходского кладбища.
«В ходе срочно проведенных нашей экспедицией археологических исследований удалось сохранить более десятка русских христианских православных захоронений