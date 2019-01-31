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10:48, 31 января 2019 240
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На территории рязанского десантного училища нашли безногий скелет

На территории рязанского десантного училища нашли безногий скелет

На территории рязанского училища ВДВ нашли безногий скелет. Об этом сообщила группа «Рязанской Археологической Экспедиции» «ВКонтакте».

Скелет нашли по оголенным костям, торчавшим из стенки котлована.

Археологи раскопали могильную яму, расчистили останки от грунта и сохранили кости для антропологической экспертизы.

В лаборатории археологам пояснили, что берцовые кости и ступни, скорее всего, отвезли на свалку в 2017 году. Тогда на свалку вывезли более сотни могил 200-300-летнего приходского кладбища.

«В ходе срочно проведенных нашей экспедицией археологических исследований удалось сохранить более десятка русских христианских православных захоронений XVII—XVIII ввеков, уже изувеченных строительной техникой — безногих, безголовых, безруких», — добавили в сообщении.


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