Касимовские полицейские нашли грабителя по следам на снегу

В Касимове задержали мужчину, который украл инструменты из гаража в деревне Новая Деревня. Об этом сообщила
В полицию обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то взломал ворота его гаража и похитил из постройки бензопилу, электролобзик, набор слесарных инструментов и сварочный аппарат.
Полицейские выехали «на адрес», опросили пострадавшего и осмотрели место преступления.
Выяснилось, что взломщик перепилил замок. Следы на снегу указывали направление, в котором скрылся злоумышленник, но через несколько десятков метров они смешивались с другими.
«По следам было заметно, что взломщик унес добычу на себе и было ему тяжело, значит, отметины на снегу указывали верное направление к месту, где спрятали краденое», — рассказали в полиции.
Стражи порядка установили, что недавно 32-летний житель деревни продал знакомым инструменты, указанные в списке похищенного. Это была часть краденого.
На усадьбе у мужчины в импровизированном тайнике нашли остальные похищенные предметы. Злоумышленника задержали. Ранее он был судим за угон автомобиля. Краденое изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.