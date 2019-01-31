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17:23, 31 января 2019 1 699
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Касимовские полицейские нашли грабителя по следам на снегу

Касимовские полицейские нашли грабителя по следам на снегу

Фото: Pixabay.com

В Касимове задержали мужчину, который украл инструменты из гаража в деревне Новая Деревня. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то взломал ворота его гаража и похитил из постройки бензопилу, электролобзик, набор слесарных инструментов и сварочный аппарат.

Полицейские выехали «на адрес», опросили пострадавшего и осмотрели место преступления.

Выяснилось, что взломщик перепилил замок. Следы на снегу указывали направление, в котором скрылся злоумышленник, но через несколько десятков метров они смешивались с другими.

«По следам было заметно, что взломщик унес добычу на себе и было ему тяжело, значит, отметины на снегу указывали верное направление к месту, где спрятали краденое», — рассказали в полиции.

Стражи порядка установили, что недавно 32-летний житель деревни продал знакомым инструменты, указанные в списке похищенного. Это была часть краденого.

На усадьбе у мужчины в импровизированном тайнике нашли остальные похищенные предметы. Злоумышленника задержали. Ранее он был судим за угон автомобиля. Краденое изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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