Адель-Иллария и Добрыня. В Москве назвали самые необычные имена новорожденных 2018 года

В московском Управлении ЗАГС
В список попали Адель-Иллария и Виктория Луна. Еще две девочки получили «космические» имена — Виктория Луна и Леонида (такое название имеет звездопад, который москвичи могут увидеть в ноябре).
Среди необычных имен также оказались Ия, Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика.
В списке самых необычных мужских имен оказались: Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель, Пересвет и Добрыня.
Впервые за пять лет самым популярным женским именем стало имя Мария. Ранее на первом месте было имя София.
Имя Александр возглавило рейтинг самых популярных мужских имен.