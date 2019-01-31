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17:19, 31 января 2019 363
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Адель-Иллария и Добрыня. В Москве назвали самые необычные имена новорожденных 2018 года

Адель-Иллария и Добрыня. В Москве назвали самые необычные имена новорожденных 2018 года

В московском Управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена, которые родители дали новорожденным детям в 2018 году.

В список попали Адель-Иллария и Виктория Луна. Еще две девочки получили «космические» имена — Виктория Луна и Леонида (такое название имеет звездопад, который москвичи могут увидеть в ноябре).

Среди необычных имен также оказались Ия, Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика.

В списке самых необычных мужских имен оказались: Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель, Пересвет и Добрыня.

Впервые за пять лет самым популярным женским именем стало имя Мария. Ранее на первом месте было имя София.

Имя Александр возглавило рейтинг самых популярных мужских имен.


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2 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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