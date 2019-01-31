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15:50, 31 января 2019 324
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А что в кино? «Рассвет», «Фаворитка» и другие премьеры

А что в кино? «Рассвет», «Фаворитка» и другие премьеры

Фото: Kinopoisk.ru

На этой неделе зрителям предоставляется большой выбор разнообразных фильмов. Выбрать интересный для вас поможет наша афиша.

Среди заметных новинок стоит выделить российский триллер «Рассвет» режиссера Павла Сидорова с Оксаной Акиньшиной в главной роли.

Исторический фильм «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса вошел в программу 75-го Венецианского кинофестиваля, а в этом году номинирован на Оскар в 10 номинациях.

А российский фильм «Русский бес» режиссера Григория Константинопольского принял участие в показе конкурса «Кинотавр», где был отмечен призом за лучшую режиссуру.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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