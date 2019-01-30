Жительнице Ряжска грозит до двух лет колонии за кражу детских санок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 31-летняя жительница Ряжска, которая сообщила, что у нее похитили детские санки, которые она оставила у магазина. Женщина зашла с ребенком в супермаркет, а санки оставила на улице.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент хищения. Было видно, как прохожая, увидев оставленные без присмотра санки, поставила на них свои сумки и пошла дальше по улице.
Сотрудники полиции узнали 54-летнюю местную жительницу, которая злоупотребляла спиртным и «имела сомнительную репутацию». Женщину задержали, краденые санки изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.