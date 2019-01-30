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16:23, 30 января 2019 1 064
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Жительнице Ряжска грозит до двух лет колонии за кражу детских санок

Жительнице Ряжска грозит до двух лет колонии за кражу детских санок

Жительнице Ряжска грозит до двух лет колонии за кражу детских санок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 31-летняя жительница Ряжска, которая сообщила, что у нее похитили детские санки, которые она оставила у магазина. Женщина зашла с ребенком в супермаркет, а санки оставила на улице.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент хищения. Было видно, как прохожая, увидев оставленные без присмотра санки, поставила на них свои сумки и пошла дальше по улице.

Сотрудники полиции узнали 54-летнюю местную жительницу, которая злоупотребляла спиртным и «имела сомнительную репутацию». Женщину задержали, краденые санки изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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1 день назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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