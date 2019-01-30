Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:33, 30 января 2019 2 923
 0    0

За неделю в Рязанской области подешевели картофель и свинина. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевели картофель и свинина. Мониторинг цен

За неделю, с 22 по 28 января, в Рязанской области подешевели картофель (на 2,5%) и свинина (на 1,1%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на пшеничную муку (на 0,3%), белокочанную капусту (на 0,2%), молоко (на 0,1%) и чай (на 0,1%).

Подорожали яблоки, морковь, репчатый лук, а также ряд круп и вермишель.

Незначительно увеличились или не изменились цены на:

  • сахар-песок;
  • ржаной и ржано-пшеничный хлеб;
  • куриное яйцо;
  • баранину;
  • сливочное масло;
  • мороженую рыбу;
  • говядину;
  • мясо кур;
  • соль;
  • подсолнечное масло;
  • рис.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
16:33, 30 января 2019
За неделю в Рязанской области подешевели картофель и свинина. Мониторинг цен
15:29, 30 января 2019
«Евростандарт» и тараканы. В Рыбновском районе из-за нарушений закрыли кафе 1
16:03, 28 января 2019
За неделю в Рязани на 20 процентов подорожали помидоры. Мониторинг цен 2
10:15, 28 января 2019
Четко и модно. Салон оптики MONVIEW поможет рязанцам подобрать очки
17:42, 25 января 2019
В России резко подорожало мясо курицы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 2

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 48 748
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 39 092
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 38 889
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 32 026
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 270
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум