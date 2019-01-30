За неделю в Рязанской области подешевели картофель и свинина. Мониторинг цен

За неделю, с 22 по 28 января, в Рязанской области подешевели картофель (на 2,5%) и свинина (на 1,1%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на пшеничную муку (на 0,3%), белокочанную капусту (на 0,2%), молоко (на 0,1%) и чай (на 0,1%).
Подорожали яблоки, морковь, репчатый лук, а также ряд круп и вермишель.
Незначительно увеличились или не изменились цены на:
- сахар-песок;
- ржаной и ржано-пшеничный хлеб;
- куриное яйцо;
- баранину;
- сливочное масло;
- мороженую рыбу;
- говядину;
- мясо кур;
- соль;
- подсолнечное масло;
- рис.