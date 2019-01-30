В Рыбновском районе перевернулась легковушка. Видео

На трассе в Рыбновском районе перевернулась легковушка. Видеозапись произошедшего опубликовали на
ДТП произошло в среду, 30 января.
«Осторожно, на дорогах скользко», — написал очевидец.
Официальных комментариев от полиции пока нет.
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На трассе в Рыбновском районе перевернулась легковушка. Видеозапись произошедшего опубликовали на
ДТП произошло в среду, 30 января.
«Осторожно, на дорогах скользко», — написал очевидец.
Официальных комментариев от полиции пока нет.
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