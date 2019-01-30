Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:50, 30 января 2019 185
 0    0

В Рыбновском районе перевернулась легковушка. Видео

В Рыбновском районе перевернулась легковушка. Видео

На трассе в Рыбновском районе перевернулась легковушка. Видеозапись произошедшего опубликовали на странице Instagram «RZN_LIFE».

ДТП произошло в среду, 30 января.

«Осторожно, на дорогах скользко», — написал очевидец.

Официальных комментариев от полиции пока нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:14, 30 января 2019
В Рязани арестовали иностранца, который пытался украсть телефон из «Ашана»
19:50, 30 января 2019
В Рыбновском районе перевернулась легковушка. Видео
18:48, 30 января 2019
На Первомайском проспекте столкнулись два внедорожника. Видео
17:48, 30 января 2019
У дягилевского поста столкнулись троллейбус и «ГАЗель», есть пострадавшие
13:28, 30 января 2019
В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с «Ниссаном» и грузовиком
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Врач рассказала о болезнях глаз, которые «мешают счастливому детству», а также о мерах их профилактики.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 51 213
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 39 378
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 38 946
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 33 834
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 311
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум