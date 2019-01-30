В Рязанском районе семья из четырех человек отравилась угарным газом. Об этом сообщает издательство «
Вечером во вторник, 29 января, в садоводческом товариществе «Дачник» Листвянского сельского поселения в двухэтажном доме истопили печь углем. Утром в среду мать и ее детей 2005 и 2013 годов рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в ОКБ в удовлетворительном состоянии.
По предварительным данным, жильцы слишком рано закрыли заслонку печи, из-за чего в дом нашел угарный газ.