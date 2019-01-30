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12:52, 30 января 2019 855
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В Рязанском районе семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Рязанском районе семья из четырех человек отравилась угарным газом

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязанском районе семья из четырех человек отравилась угарным газом. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Вечером во вторник, 29 января, в садоводческом товариществе «Дачник» Листвянского сельского поселения в двухэтажном доме истопили печь углем. Утром в среду мать и ее детей 2005 и 2013 годов рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в ОКБ в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, жильцы слишком рано закрыли заслонку печи, из-за чего в дом нашел угарный газ.


© RZN.info

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Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

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