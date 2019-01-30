В Рязани появится православный хор осужденных

В Рязани появится православный хор из числа осужденных. Об этом сообщил
Исправительную колонию № 2 посетили помощники начальников территориальных органов по организации работы с верующими.
Гости ознакомились с деятельностью православной общины ИК-2, историей храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного на территории жилой зоны, посетили общежития отрядов обычных условий содержания. Особое внимание священнослужители обратили на убранство храма и искусно выполненное распятие Иисуса Христа.
В православной библиотеке осужденные рассказали гостям, как в учреждении проводятся Богослужения и совершаются ритуальные обряды.