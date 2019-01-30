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19:03, 30 января 2019 260
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В Рязани появится православный хор осужденных

В Рязани появится православный хор осужденных

Фото: УФСИН по Рязанской области

В Рязани появится православный хор из числа осужденных. Об этом сообщил сайт регионального УФСИН.

Исправительную колонию № 2 посетили помощники начальников территориальных органов по организации работы с верующими.

Гости ознакомились с деятельностью православной общины ИК-2, историей храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного на территории жилой зоны, посетили общежития отрядов обычных условий содержания. Особое внимание священнослужители обратили на убранство храма и искусно выполненное распятие Иисуса Христа.

В православной библиотеке осужденные рассказали гостям, как в учреждении проводятся Богослужения и совершаются ритуальные обряды.


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