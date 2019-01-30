В России начали тестировать автоматический паспортный контроль. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково, пишут «
Система будет делать фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта.
Отмечается, что автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и «разгрузит» сотрудников погранслужбы.
В Шереметьеве уже установлены автоматизированные кабины — по одной в терминале E и D, они функционируют в тестовом режиме. По их результатам будет принято решение о возможности принять их в эксплуатацию