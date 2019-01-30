Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:47, 30 января 2019 1 244
 0    0

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково, пишут «Известия».

Система будет делать фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта.

Отмечается, что автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и «разгрузит» сотрудников погранслужбы.

В Шереметьеве уже установлены автоматизированные кабины — по одной в терминале E и D, они функционируют в тестовом режиме. По их результатам будет принято решение о возможности принять их в эксплуатацию


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:25, 30 января 2019
В январе в Рязанской области родились Евпатий, Гордей и Матильда
9:47, 30 января 2019
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
9:45, 30 января 2019
Рыбновца арестовали за мат на улице 1
8:22, 30 января 2019
Из-за нарушений пожарной безопасности в России закрыли более 300 торговых центров
20:47, 29 января 2019
Виновник смертельного ДТП в Касимовском районе избежал наказания
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Врач рассказала о болезнях глаз, которые «мешают счастливому детству», а также о мерах их профилактики.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 613
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
10:23, 27 января 2019 38 358
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
13:51, 27 января 2019 29 124
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:23, 18 января 2019 28 168
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 948
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум