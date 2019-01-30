В ночь на четверг в Рязани уберут снег на 12 улицах

В среду, 30 января, из-за обильного снегопада в Горроще организовали круглосуточный вывоз снега. Об этом сообщил
Отмечается, что работы продлятся в ночь и до утра 31 января.
«По состоянию на 17:00 с улицы Татарской вывезли свыше 1000 кубометров снега», — рассказали в мэрии.
Кроме того, рязанцев попросили не парковать машины на обочине дорог. Автомобили, препятствующие уборке снега и наледи переместят с помощью эвакуатора на очищенные участки.
«Улица Татарская является одной из самых оживленных межквартальных дорог. Далее уборку и вывоз снега продолжат на прилегающих к ней улицах — Пушкина, 2, 4 и 5 Линии, затем на улице Островского», — подчеркнул и.о. главы администрации Сергей Карабасов.
Он добавил, что в ближайшее время вывоз снега организуют в Октябрьском районе, работы начнутся с Рязанской улицы. При помощи подрядных организаций планируется вывезти порядка 16 тысяч кубометров снега.
Помимо этого, в ночь с 30 на 31 января уборка улиц также пройдет во всех районах города.
Снег уберут с улиц: Интернациональная, Чапаева, Павлова, Кольцова, Соборная, Маяковского, Новая, Пожалостина.