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17:32, 30 января 2019 159
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В ночь на четверг в Рязани уберут снег на 12 улицах

В ночь на четверг в Рязани уберут снег на 12 улицах

Фото: Администрация Рязани

В среду, 30 января, из-за обильного снегопада в Горроще организовали круглосуточный вывоз снега. Об этом сообщил сайт администрации города.

Отмечается, что работы продлятся в ночь и до утра 31 января.

«По состоянию на 17:00 с улицы Татарской вывезли свыше 1000 кубометров снега», — рассказали в мэрии.

Кроме того, рязанцев попросили не парковать машины на обочине дорог. Автомобили, препятствующие уборке снега и наледи переместят с помощью эвакуатора на очищенные участки.

«Улица Татарская является одной из самых оживленных межквартальных дорог. Далее уборку и вывоз снега продолжат на прилегающих к ней улицах — Пушкина, 2, 4 и 5 Линии, затем на улице Островского», — подчеркнул и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

Он добавил, что в ближайшее время вывоз снега организуют в Октябрьском районе, работы начнутся с Рязанской улицы. При помощи подрядных организаций планируется вывезти порядка 16 тысяч кубометров снега.

Помимо этого, в ночь с 30 на 31 января уборка улиц также пройдет во всех районах города.

Снег уберут с улиц: Интернациональная, Чапаева, Павлова, Кольцова, Соборная, Маяковского, Новая, Пожалостина.


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