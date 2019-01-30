В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений. Законопроект готовится в соответствии с поручением, прописанным в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным указом президента, передает
Документ обозначит, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений и требований не является правонарушением, а также случаи, когда чиновники в силу «объективных обстоятельств» не могут исполнить эти ограничения.
В качестве примера в Минюсте привели моногорода, закрытые административно-территориальные образования и отдельные районы Крайнего Севера, которые «характеризуются отдаленностью, малочисленностью и тому подобное».
Помимо этого бывшие члены семей госслужащих «не всегда соглашаются» сообщить сведения о доходах и расходах общих детей. «Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием», — сообщили в министерстве.
Проект нового закона будет опубликован позднее, «с учетом поступивших по результатам его общественного обсуждения предложений».