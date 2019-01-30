Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:36, 30 января 2019 831
 0    0

В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений

В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений

В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений. Законопроект готовится в соответствии с поручением, прописанным в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным указом президента, передает ТАСС.

Документ обозначит, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений и требований не является правонарушением, а также случаи, когда чиновники в силу «объективных обстоятельств» не могут исполнить эти ограничения.

В качестве примера в Минюсте привели моногорода, закрытые административно-территориальные образования и отдельные районы Крайнего Севера, которые «характеризуются отдаленностью, малочисленностью и тому подобное».

Помимо этого бывшие члены семей госслужащих «не всегда соглашаются» сообщить ​сведения о доходах и расходах общих детей. «Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием», — сообщили в министерстве.

Проект нового закона будет опубликован позднее, «с учетом поступивших по результатам его общественного обсуждения предложений».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
8:36, 30 января 2019
В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений
18:21, 29 января 2019
Филимонов рассказал о задачах городской «Единой России»
15:56, 29 января 2019
Сергей Филимонов стал секретарем рязанского отделения «Единой России» 1
11:59, 29 января 2019
В Ленинградской области задержали вице-губернатора 2
11:50, 29 января 2019
«Настоящий русский офицер». Скабеева поблагодарила рязанского сенатора за защиту ее чести
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
19 часов назад
Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Врач рассказала о болезнях глаз, которые «мешают счастливому детству», а также о мерах их профилактики.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 600
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
10:23, 27 января 2019 38 263
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
13:51, 27 января 2019 29 117
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:23, 18 января 2019 28 163
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 943
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум