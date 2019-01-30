Синоптики спрогнозировали аномальные морозы в США. Ожидается до минус 53 градусов

На текущей неделе в США ожидаются аномальные морозы. В некоторых местах температура может опуститься до -53 градусов, сообщил «
По мнению метеорологов, резкое похолодание связано с внезапным потеплением в районе Северного полюса, вызванным теплым фронтом из Марокко.
В штатах Среднего Запада США Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявили чрезвычайное положение.
Синоптики также предупредили, что существует вероятность получения обморожения всего за десять минут нахождения на сильном морозе.
Ожидается, что пик экстремальных температур придется на период со вторника до четверга, когда в Чикаго будет холоднее, чем в Антарктиде.
Кроме того, в Висконсине и Иллинойсе, а также в южных штатах Алабама и Джорджия ожидаются сильные снегопады.