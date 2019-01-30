Рязанец украл из скопинского магазина наушники

Рязанец украл из скопинского магазина четыре коробки с наушниками. Об этом сообщила
О пропаже заявил руководитель торговой точки. Прибывшие на место оперативники посмотрели записи с камер, установленных внутри и снаружи здания.
Полицейские установили, что к краже причастен 27-летний рязанец. Он спрятал наушники под куртку, вышел из магазина и уехал на машине.
Автомобиль остановили автоинспекторы. У злоумышленника нашли похищенные товары.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.