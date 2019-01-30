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13:24, 30 января 2019 306
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Рязанец украл из скопинского магазина наушники

Рязанец украл из скопинского магазина наушники

Рязанец украл из скопинского магазина четыре коробки с наушниками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О пропаже заявил руководитель торговой точки. Прибывшие на место оперативники посмотрели записи с камер, установленных внутри и снаружи здания.

Полицейские установили, что к краже причастен 27-летний рязанец. Он спрятал наушники под куртку, вышел из магазина и уехал на машине.

Автомобиль остановили автоинспекторы. У злоумышленника нашли похищенные товары.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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