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17:19, 30 января 2019 489
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Рязанцу вынесли приговор за секс с 14-летней девочкой

Рязанцу вынесли приговор за секс с 14-летней девочкой

24-летнему жителю Подвязья вынесли приговор за секс с 14-летней девочкой. Молодые люди начали встречаться летом 2018 года, пишет издательство «Пресса».

Суду стало известно о двух случаях интимных свиданий с несовершеннолетней. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ.

Школьница защищала своего возлюбленного и говорила, что хочет выйти за него замуж. Однако подсудимого все же признали виновным и приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в два года.


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