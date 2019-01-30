Рязанцу вынесли приговор за секс с 14-летней девочкой

24-летнему жителю Подвязья вынесли приговор за секс с 14-летней девочкой. Молодые люди начали встречаться летом 2018 года, пишет издательство «
Суду стало известно о двух случаях интимных свиданий с несовершеннолетней. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ.
Школьница защищала своего возлюбленного и говорила, что хочет выйти за него замуж. Однако подсудимого все же признали виновным и приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в два года.