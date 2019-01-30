Отряд «Стимул» рязанского агроуниверситета первым отправился в «Звездный поход»

В пятницу, 25 января, студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева отправились в 47 «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы Рязанской области, который стартовал у памятника Федору Полетаеву.
«Звездники» возложили венок в память о погибших в Великой отечественной войне, после этого командирам отрядов вручили маршрутные книжки.
От РГАТУ в поход отправились два отряда — «Стимул» и «Путь». Первые вышли на маршрут 28 января, вторые стартуют 4 февраля.
Студенты из отряда «Стимул» уже съездили в Скопинский район — побывали в Ильинке и Корневом. Они посетили детские сады и школы, поиграли с детьми, навестили ветеранов труда, почистили памятники и показали для местных жителей концерты.
Отряд «Путь» начнет «Звездный поход» с Чучковского района.