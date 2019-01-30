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15:47, 30 января 2019 196

«Омега Центр» вновь предложил рязанцам выиграть квадрокоптер

«Омега Центр» вновь предложил рязанцам выиграть квадрокоптер

Автотехцентр «Омега Центр» вновь предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше квадрокоптера. Конкурс проводят в преддверии 23 февраля.

Для того, чтобы получить возможность выиграть приз, необходимо быть подписанным на аккаунт «Омега Центр» в Instagram и отметить под постом о розыгрыше в комментариях двух своих друзей.

Победителя выберут при помощи генератора случайных чисел, итоги подведут 21 февраля.


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