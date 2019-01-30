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10:40, 30 января 2019 169
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На сотрудницу скопинской заправки завели дело за нарушение правил безопасности

На сотрудницу скопинской заправки завели дело за нарушение правил безопасности

На сотрудницу заправки, расположенной около села Гремячка Скопинского района, завели уголовное дело. Женщину подозревают в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — часть 1 статьи 238 УК РФ, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в ноябре 2018 года заправила бытовой газовый баллон пожароопасной пропан-бутановой газовой смесью.

Это нарушает закон, пояснили в следкоме. Наполнение баллона в не предназначенном для этого месте не контролируется, что ставит под угрозу безопасность потребителей. Если баллон переполнить, при незначительном повышении температуры он может взорваться.

Расследование уголовного дела продолжается.


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