На сотрудницу скопинской заправки завели дело за нарушение правил безопасности

На сотрудницу заправки, расположенной около села Гремячка Скопинского района, завели уголовное дело. Женщину подозревают в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — часть 1 статьи 238 УК РФ, сообщил
Известно, что в ноябре 2018 года заправила бытовой газовый баллон пожароопасной пропан-бутановой газовой смесью.
Это нарушает закон, пояснили в следкоме. Наполнение баллона в не предназначенном для этого месте не контролируется, что ставит под угрозу безопасность потребителей. Если баллон переполнить, при незначительном повышении температуры он может взорваться.
Расследование уголовного дела продолжается.