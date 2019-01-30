Из-за нарушений пожарной безопасности в России закрыли более 300 торговых центров. В 2019 году количество проверок увеличится на 60%, передает
Собственники имущества 315 торговых центров приостановили свою работу. Отмечается, что основные регионы — это Тюменская, Новосибирская область, Красноярский край, Пермский край, Республика Татарстан.
Главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев отметил, что «качество проверок станет лучше». Чтобы справится с таким объемом работы, МЧС увеличить штат инспекторов на две тысячи человек.
Напомним, после
В августе 2018 года глава ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов