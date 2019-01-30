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8:22, 30 января 2019 722
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Из-за нарушений пожарной безопасности в России закрыли более 300 торговых центров

Из-за нарушений пожарной безопасности в России закрыли более 300 торговых центров

Из-за нарушений пожарной безопасности в России закрыли более 300 торговых центров. В 2019 году количество проверок увеличится на 60%, передает ТАСС.

Собственники имущества 315 торговых центров приостановили свою работу. Отмечается, что основные регионы — это Тюменская, Новосибирская область, Красноярский край, Пермский край, Республика Татарстан.

Главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев отметил, что «качество проверок станет лучше». Чтобы справится с таким объемом работы, МЧС увеличить штат инспекторов на две тысячи человек.

Напомним, после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» в Рязани начались проверки торговых центров на наличие нарушений пожарной безопасности.

В августе 2018 года глава ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов заявил, что все ТЦ устранили нарушения пожарной безопасности.


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