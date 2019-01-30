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18:31, 30 января 2019 563
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БК «Рязань» проиграл последний матч первого круга

БК «Рязань» проиграл последний матч первого круга

БК «Рязань» проиграл последний матч первого круга. Во вторник, 29 января, «зубры» уступили «Чебоксарским Ястребам» со счетом 57:86.

В первой четверти команды вели равную игру, которая отразилась на результате — 16:16.

Вторая десятиминутка началась с отрыва рязанцев 6:0, однако «зубры» отдали инициативу и проиграли период со счетом14:22.

После перерыва гости продолжили атаковать и к 24-й минуте вели +16 очков. После третьей четверти «ястребы» выигрывали 63:42 и довели матч до победы.

Главный тренер БК «Рязань» Алексей Безнебеев посетовал на низкую точность бросков.

«Не было никакой командной игры в атаке. Соперник навязал агрессивную, порою через чур игру в защите — понятно было, что они будут прикладывать все силы для достижения результата. Проиграли подбор, допускали грубые ошибки в обороне, отсутствовала игровая дисциплина — отсюда и поражение в повторном матче», — заявил тренер.

Вторую половину чемпионата «зубры» начнут в Рязани 5 февраля матчем против «Арсенала». Начало в 19:00.


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