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10:50, 3 января 2019 324
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В Сасовском районе нашли «заминировавшего» ДК «телефонного террориста»

В Сасовском районе нашли «заминировавшего» ДК «телефонного террориста»

В Сасовском районе нашли «заминировавшего» Дом культуры мужчину. «Телефонным террористом» оказался 31-летний житель поселка Сотницыно, сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.

Злоумышленник позвонил в полицию в 31 декабря в 20:25. Он сказал, что кто-то принес боевую гранату в поселковый ДК. После этого звонок оборвался.

На место выезжали полицейские и кинолог с собакой. Они не нашли ничего опасного.

По «горячим следам» оперативники установили злоумышленника. Как оказалось, он был пьян.

На «телефонного террориста» завели уголовное дело по части 1 статьи 207УК. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Также ему, возможно, придется возместить несколько сотен тысяч рублей за выезд оперативных служб по ложному вызову.


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