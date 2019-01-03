В Сасовском районе нашли «заминировавшего» ДК «телефонного террориста»

В Сасовском районе нашли «заминировавшего» Дом культуры мужчину. «Телефонным террористом» оказался 31-летний житель поселка Сотницыно,
Злоумышленник позвонил в полицию в 31 декабря в 20:25. Он сказал, что кто-то принес
На место
По «горячим следам» оперативники установили злоумышленника. Как оказалось, он был пьян.
На «телефонного террориста» завели уголовное дело по части 1 статьи 207УК. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Также ему, возможно, придется возместить несколько сотен тысяч рублей за выезд оперативных служб по ложному вызову.