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10:40, 3 января 2019 330
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Рязанский хоккеист опроверг свое участие в дебоше на борту самолета

Рязанский хоккеист опроверг свое участие в дебоше на борту самолета

Фото: Pixabay.com

Рязанский хоккеист Олег Сапрыкин опроверг свое участие в дебоше на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. По словам бывшего игрока сборной России, он не кричал в салоне и не бил женщину, пишет «Спорт-Экспресс».

«Эта информация обо мне — настоящая клевета. Я не отрицаю, что выпил на новый год. Но то, что якобы бил женщину — это не в какие ворота не лезет», — заявил Сапрыкин.

По данным «Интерфакса», 1 января из-за дебоша пассажира бизнес-класса летевший по маршруту Сочи — Москва самолет совершил посадку в Воронеже.


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