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21:08, 3 января 2019 1 377

Рязанские энергетики обеспечивают бесперебойное снабжение на новогодних каникулах

Рязанские энергетики обеспечивают бесперебойное снабжение на новогодних каникулах

МРСК Центра — управляющая организация ПАО МРСК Центра и Приволжья усилило контроль над работой энергосистемы в новогодние каникулы. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни с 30 декабря по 8 января ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 20 регионах перешли на усиленный режим работы.

В компаниях организовано круглосуточное дежурство, установлен особый контроль за работой электрооборудования и линий электропередачи. «Отработано взаимодействие Штаба ПАО „МРСК Центра“ с территориальными подразделениями Ростехнадзора, подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, операционными компаниями ПАО „Россети“ и другими территориальными электросетевыми организациями», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что на всех энергообъектах в зоне ответственности компаний организовали круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

В случае необходимости к ликвидации аварий привлекут 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4 409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут задействовыать для временной подачи энергоснабжения. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов регионов.

По всем вопросам энергоснабжения потребители в регионах присутствия ПАО «МРСК Центра» могут бесплатно позвонить по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-50-50-115, в регионах присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-100-33-00.


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