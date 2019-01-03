Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:03, 3 января 2019 310
 0    0

Под Рязанью восемь пожарных тушили стог сена

Под Рязанью восемь пожарных тушили стог сена

Фото: Pixabay.com

В чевтерг, 3 декабря, в селе Поляны Рязанского района загорелся стог сена. Пожарных вызвали в 11:16, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

С огнем боролись восемь человек.

Пострадавших нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:26, 3 января 2019
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка
15:03, 3 января 2019
Под Рязанью восемь пожарных тушили стог сена
13:45, 3 января 2019
От алкоголя до капремонта. Что подорожает для рязанцев в 2019 году 1
12:18, 3 января 2019
На Народном бульваре закрыли наркопритон
10:50, 3 января 2019
В Сасовском районе нашли «заминировавшего» ДК «телефонного террориста»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 31 801
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 28 833
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 24 259
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
12:15, 30 декабря 2018 20 890
«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу 1
10:06, 1 января 2019 20 629
Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото 1
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум