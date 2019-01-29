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17:38, 29 января 2019 108
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Жителю Екатеринбурга подарили огнетушитель за спасение троих детей из горящего дома

Жителю Екатеринбурга подарили огнетушитель за спасение троих детей из горящего дома

В субботу, 26 января, на улице Депутатской в Екатеринбурге горел жилой дом. В одной из квартир без присмотра остались трое детей, они не могли выбраться.

Когда начался пожар, 30-летний Геворг Аветисян проезжал мимо на машине. Он заметил, что кто-то зовет на помощь, разбил окно кирпичом и спас двух девочек 12-ти лет и десятилетнего мальчика.

Кроме того, мужчина отбуксировал в безопасное место припаркованный рядом автомобиль.

Во вторник, 29 января, свердловские спасатели поблагодарили героя, который оказался отцом пятерых дочерей. Ему вручили письмо от начальника местного ГУ МЧС и подарили огнетушитель.

В настоящее время спасатели готовят документы о представлении Аветисяна к награде МЧС России.

Фото с сайта ГУ МЧС Свердловской области


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