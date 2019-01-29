Житель Тумы обокрал заболевшего соседа

Житель Тумы Клепиковского района обокрал соседа. Об этом сообщила
Полицейские узнали, что на окраине поселка недорого продают бензопилу. Их насторожил продавец — 38-летний местный житель, которого уже привлекали к уголовной ответственности за попытку кражи и уклонение от выполнения судебного решения.
Оперативники провели проверку и выяснили, что сосед подозреваемого заболел. Навещая его, злоумышленник заметил около двери бензопилу и украл ее.
Похищенное вернули владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.