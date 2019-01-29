Житель Спасского района угнал внедорожник у друга и попал в ДТП

Житель Спасского района угнал внедорожник и попал в ДТП. Об этом сообщил
Установлено, что молодой человек отдыхал с друзьями на базе отдыха. Когда хозяин машины уснул, он решил воспользоваться чужим автомобилем и отвезти знакомых в Рязань.
Подсудимый достал из кармана хозяина ключи, отключил сигнализацию и сел за руль. По дороге он попал в аварию, в результате которой угнанный внедорожник получил механические повреждения. Стоимость ремонта составила около 300 тысяч рублей.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 166 УК РФ и назначил полтора года ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.