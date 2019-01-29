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18:36, 29 января 2019 429
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Житель Спасского района угнал внедорожник у друга и попал в ДТП

Житель Спасского района угнал внедорожник у друга и попал в ДТП

Житель Спасского района угнал внедорожник и попал в ДТП. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что молодой человек отдыхал с друзьями на базе отдыха. Когда хозяин машины уснул, он решил воспользоваться чужим автомобилем и отвезти знакомых в Рязань.

Подсудимый достал из кармана хозяина ключи, отключил сигнализацию и сел за руль. По дороге он попал в аварию, в результате которой угнанный внедорожник получил механические повреждения. Стоимость ремонта составила около 300 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 166 УК РФ и назначил полтора года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.


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10 часов назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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