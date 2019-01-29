Замглавы Росгеологии уволили после скандала с нецензурным видео

Замглавы Росгеологии Руслана Горринга уволили после скандального видео, передает
В опубликованном в сети ролике Горринг общается с пользователями онлайн-игры, используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что она «мало доносила на коллег» и намекает на сексуальные отношения с сотрудницами ведомства.
В понедельник, 28 января, внутри холдинга Росгеологии прошла проверка, в частности, относительно лиц, речь о которых шла на видео. Проверка касалась фактов сексуальных домогательств, увольнений и разглашения коммерческой информации. «В рамках проверки озвученное не подтвердилось», — отметили в сообщении.
В Росгеологии Горринг руководил блоком развития и коммерческой деятельности. Поводом для увольнения стало несоблюдения системы корпоративных ценностей.
Видео РЕН-ТВ