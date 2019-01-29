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19:49, 29 января 2019 776
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Замглавы Росгеологии уволили после скандала с нецензурным видео

Замглавы Росгеологии уволили после скандала с нецензурным видео

Замглавы Росгеологии Руслана Горринга уволили после скандального видео, передает ТАСС со ссылкой главу Минприроды Наталью Хлопунову.

В опубликованном в сети ролике Горринг общается с пользователями онлайн-игры, используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что она «мало доносила на коллег» и намекает на сексуальные отношения с сотрудницами ведомства.

В понедельник, 28 января, внутри холдинга Росгеологии прошла проверка, в частности, относительно лиц, речь о которых шла на видео. Проверка касалась фактов сексуальных домогательств, увольнений и разглашения коммерческой информации. «В рамках проверки озвученное не подтвердилось», — отметили в сообщении.

В Росгеологии Горринг руководил блоком развития и коммерческой деятельности. Поводом для увольнения стало несоблюдения системы корпоративных ценностей.

Видео РЕН-ТВ


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11 часов назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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