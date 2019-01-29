Виновник смертельного ДТП в Касимовском районе избежал наказания. Об этом сообщил сайт райсуда.
Водитель автомобиля Lada Granta с двумя пассажирами нарушил ПДД и выехал на «встречку», где столкнулся КамАЗом.
В результате столкновения один из пассажиров «Гранты» скончался на месте, второй получил тяжкие телесные повреждения.
Водитель полностью признал свою вину и возместил ущерб, потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Суд прекратил производство уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ.
Постановление не вступило в законную силу.