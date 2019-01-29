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20:47, 29 января 2019 352
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Виновник смертельного ДТП в Касимовском районе избежал наказания

Виновник смертельного ДТП в Касимовском районе избежал наказания

Виновник смертельного ДТП в Касимовском районе избежал наказания. Об этом сообщил сайт райсуда.

Авария произошла 5 августа 2018 года на 100-м километре дороги «Шацк-Касимов».

Водитель автомобиля Lada Granta с двумя пассажирами нарушил ПДД и выехал на «встречку», где столкнулся КамАЗом.

В результате столкновения один из пассажиров «Гранты» скончался на месте, второй получил тяжкие телесные повреждения.

Водитель полностью признал свою вину и возместил ущерб, потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Суд прекратил производство уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ.

Постановление не вступило в законную силу.


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