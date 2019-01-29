В Улан-Уде школьники просидели урок в противогазах из-за опоздания

В Улан-Уде школьники просидели урок в противогазах. Таким способом учитель ОБЖ решил «наказать» их за опоздание, передает
Родители семиклассников обратились к детскому омбудсмену.
«Это, конечно, не педагогичный метод. Да, есть практика применения противогазов в учебных целях, но в данном случае учитель допустил педагогическую ошибку», — заявила зампредседателя комитета по образованию администрации города Любовь Цепкова.
По ее словам, педагог «осознал свою вину» и получил выговор.
Цепкова отметила, что после этого случая в школе провели педсовет и родительское собрание. Директору напомнили об обязательном соблюдении законодательства для предупреждения подобных случаев.