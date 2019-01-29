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8:56, 29 января 2019 771
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В Улан-Уде школьники просидели урок в противогазах из-за опоздания

В Улан-Уде школьники просидели урок в противогазах из-за опоздания

Фото: Pixabay.com

В Улан-Уде школьники просидели урок в противогазах. Таким способом учитель ОБЖ решил «наказать» их за опоздание, передает ТАСС.

Родители семиклассников обратились к детскому омбудсмену.

«Это, конечно, не педагогичный метод. Да, есть практика применения противогазов в учебных целях, но в данном случае учитель допустил педагогическую ошибку», — заявила зампредседателя комитета по образованию администрации города Любовь Цепкова.

По ее словам, педагог «осознал свою вину» и получил выговор.

Цепкова отметила, что после этого случая в школе провели педсовет и родительское собрание. Директору напомнили об обязательном соблюдении законодательства для предупреждения подобных случаев.


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