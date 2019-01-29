Жителю Ряжска грозит до двух лет колонии за кражу смартфона с прилавка магазина

В Ряжске мужчина похитил смартфон с прилавка магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 47-летний владелец магазина. Во время смены он оставил без внимания свой смартфон на прилавке, а через несколько минут заметил его пропажу.
Полицейские опросили пострадавшего и посетителей магазина. Таким образом они установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний житель Ряжска. Дома у него обнаружили похищенный телефон.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет колонии.