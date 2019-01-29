В Подмосковье учительница разрешила толпе учеников избить первоклассника

В подмосковных Химках учительница физкультуры разрешила толпе учеников избить первоклассника. По словам регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой, учительница не смогла объяснить, почему так себя повела, передает
По информации омбудсмена, один из мальчиков долго завязывал шнурки кроссовка, чем рассердил учительницу физкультуры. Она оскорбила мальчика и спровоцировала его одноклассников на то, чтобы они его избили.
Мишонова уточнила, что ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.
«С ребенком работают психологи, у него тяжелая психологическая травма и ушибы», — отметила она.
По словам директора школы, в которой произошел инцидент, учительница уволилась.