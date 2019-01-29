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21:58, 29 января 2019 138
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В Подмосковье учительница разрешила толпе учеников избить первоклассника

В Подмосковье учительница разрешила толпе учеников избить первоклассника

В подмосковных Химках учительница физкультуры разрешила толпе учеников избить первоклассника. По словам регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой, учительница не смогла объяснить, почему так себя повела, передает ТАСС.

По информации омбудсмена, один из мальчиков долго завязывал шнурки кроссовка, чем рассердил учительницу физкультуры. Она оскорбила мальчика и спровоцировала его одноклассников на то, чтобы они его избили.

Мишонова уточнила, что ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.

«С ребенком работают психологи, у него тяжелая психологическая травма и ушибы», — отметила она.

По словам директора школы, в которой произошел инцидент, учительница уволилась.


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12 часов назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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