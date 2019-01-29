В Михайловском районе трое подростков украли и сожгли скутер. Об этом
Трое юношей в возрасте 15 и 18 лет забрались в дом к дачнице и забрали мопед. Его обгоревший остов нашли на окраине соседнего населенного пункта.
Как оказалось, злоумышленники не смогли завести скутер. Чтобы скрыть улики, они решили сжечь его.
На юношей завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК.
Отмечается, что рязанцы неоднократно попадали в поле зрения полицейских.