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11:59, 29 января 2019 604
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В Ленинградской области задержали вице-губернатора

В Ленинградской области задержали вице-губернатора

В Ленинградской области задержали вице-губернатора Олега Коваля, курирующего сферу ЖКХ. В здании местного правительства проходят обыски, передает ТАСС.

Отмечается, что задержание связано с его работой в структурах «Газпрома».

Справка

В 2006—2007 годах Олег Коваль был замначальника ФГУП «УСС-31 при Спецстрое России», до 2009 года — руководителем ГУ обустройства войск Минобороны России. В 2009—2014 годах он стал замгениректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение», до 2015 года также являлся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва.

Фото из соцсети «ВКонтакте»


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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