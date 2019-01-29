В Ленинградской области задержали вице-губернатора Олега Коваля, курирующего сферу ЖКХ. В здании местного правительства проходят обыски, передает
Отмечается, что задержание связано с его работой в структурах «Газпрома».
Справка
В 2006—2007 годах Олег Коваль был замначальника ФГУП «УСС-31 при Спецстрое России», до 2009 года — руководителем ГУ обустройства войск Минобороны России. В 2009—2014 годах он стал замгениректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение», до 2015 года также являлся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва.
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